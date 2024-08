Šī pēcvasaras Detox ir atsāknēšana jūsu ādai, kas nepieciešama rudenim

Lai arī vasara tehniski ilgst līdz septembra beigām, jāatzīst, ka visi pēc Darba svētkiem neoficiāli atvadās no sezonas. Rudens sagatavošanās darbu saraksta augšgalā? Dāviniet mūsu ādai kādu tik ļoti nepieciešamo mīlestību pēc vasaras iepriecinājuma sezonas. Apsveriet: biežas kļūmes peldbaseini ar hloru, trīs mēnešus visa rozā un varbūt pat par daudz sauļošanās. Lai gan mēs esam labticīgi uzklāts sauļošanās līdzeklis visu vasaru, tādas lietas kā aizsērējušas poras, sausa āda, saules bojājumi un sasprēgājušas lūpas bieži vien rada bažas augusta beigās. Par laimi, viss, kas nepieciešams, lai atjaunotu sejas krāsu, ir dažas izmaiņas jūsu pašreizējā vasaras ādas kopšanas rutīnā. Nepieciešams neliels norādījums? Lasiet tālāk, lai iegūtu padomus, kā notīrīt ādu pēc vasaras.

Dziļi tīras poras

Pēc mēnešiem ilgiem karstiem, mitriem laikapstākļiem jūs, iespējams, pamanījāt, ka uz jūsu ādas virsmas uzkrājas sviedri, netīrumi un eļļa. Jūsu sviedri, kas sajaukti ar kosmētiku un piesārņojumu, var ietekmēt jūsu seju un aizsprostot poras. Lai uzlabotu poru izskatu un novērstu izsitumus, notīriet seju ar attīrošu masku. Viena no mūsu iecienītākajām ir Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, kas ir veidota ar Amazones balto mālu, lai palīdzētu attīrīt ādu, izvadīt netīrumus, samazināt sebuma veidošanos un redzami savelk poras.

Mitrina, mitrina, mitrina

Nopietni, mēs esam nopietni. Mēs runājam par nakts krēmiem, dienas krēmiem, SPF krēmiem, eļļām, ķermeņa krēmiem... jo vairāk, jo labāk. Hlors, sālsūdens un UV stari var izžūt ādu, tāpēc nebaidieties uzklāt mitrinātāju. CeraVe mitrinošajam krēmam ir bagātīga, taču netaukaina tekstūra, un tas ir piesātināts ar labvēlīgām sastāvdaļām, piemēram, mitrinošo hialuronskābi un keramīdiem, lai palīdzētu atjaunot un uzturēt ādas dabisko barjeru. To var lietot arī uz sejas un ķermeņa.

Visu esošo saules radīto bojājumu novēršana

Tiklīdz jūsu vasaras mirdzums sāk izbalēt, jūs varat pamanīt dažas saules radītā kaitējuma pazīmes — padomājiet par jauniem vasaras raibumiem, tumšiem plankumiem vai nevienmērīgu ādas toni. Diemžēl jūs nevarat novērst UV staru radītos bojājumus (tāpēc ir tik svarīgi katru dienu lietot sauļošanās līdzekli), taču jūs varat palīdzēt samazināt redzamās saules bojājumu pazīmes uz ādas virsmas, izmantojot C vitamīna serumu, piemēram, La Roche. -Posay 10% Pure vitamīna C sejas serums Tas izlīdzina ādas toni un tekstūru, padarot to gludu un mitrinātu.

Izmantojiet antioksidantus un sauļošanās līdzekli

Saules bojājumi var notikt visu gadu, pat rudenī un ziemā, tāpēc neizlaidiet sauļošanās līdzekli. Iepazīstieties ar La Roche-Posay Anthelios Melt-In sauļošanās līdzekli SPF 100, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību, un tas ir piemērots visiem ādas tipiem, tostarp jutīgai. Lai nodrošinātu papildu aizsardzību pret vides agresoriem un samazinātu redzamās novecošanās pazīmes, savienojiet savu sauļošanās līdzekli ar antioksidantiem bagātu serumu, piemēram, SkinCeuticals CE Ferulic.

Notīriet ādu

Pīlings vienmēr ir svarīgs, bet īpaši nepieciešams, ja mēģināt atjaunot ādu pēc ilgas, nosvīdušas sezonas. Viens no mūsu iecienītākajiem ir ZO Skin Health ādas atjaunošanas spilventiņi. Tas ir ķīmiskais pīlings, kas noņem atmirušās ādas šūnas no ādas virsmas, samazina lieko tauku daudzumu, vienlaikus nomierinot un nomierinot ādu. Ķermenim izmēģiniet Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Šis patīkamais ķermeņa skrubis efektīvi noņem atmirušās ādas šūnas no ādas virsmas, to nepāržāvējot. Ar pīlinga aprikožu kauliņu daļiņām un mīkstinošiem līdzekļiem āda kļūst maiga un gluda.

Palutiniet sevi

Cīnieties pret sausām lūpām, savā rutīnā iekļaujot pīlinga lūpu skrubi, lai palīdzētu atbrīvoties no sausas, zvīņojošās ādas uz lūpām un sagatavotu tās turpmākai mitrināšanai. Pēc lūpu pīlinga piešķiriet tām nepieciešamo mitrumu ar barojošu lūpu balzamu, nūju, krāsu (kādu vēlaties), kas satur tādas sastāvdaļas kā E vitamīns, eļļas vai alveja. Piemēram, izmēģiniet Lancôme Nourishing Absolue Precious Cells lūpu balzamu, kas izveidots ar E vitamīnu, akācijas medu, bišu vasku un mežrozīšu sēklu eļļu, lai samazinātu smalkās līnijas un grumbiņas ap lūpām, padarot tās gludas, mitrinātas un kuplas.