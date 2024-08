Eņģeļa numurs 48 - Eņģeļu numeroloģija. Eņģeļa numura 48 noslēpums.

Eņģeļa numurs 48

Eņģelis numurs 48 ir veidots no skaitļu 4 un 8 enerģiju un atribūtu kombinācijas. Eņģelis numur ceturts nes tādas vērtības kā godīgums un patiesība, sasniegumi un panākumi, reālistiskas vērtības, smags darbs un apņēmība, smags darbs un praktiskums, kā arī veidojot stabilu pamatu gan savai nākotnei, gan savai nākotnei, gan citiem. Skaitlis 4 attiecas arī uz mūsu kaislībām un to, kas mūs mudina rīkoties. No otras puses, eņģelis numurs 8 rezonē ar zinātni, izmantojot dzīves pieredzi, uzticamību un neatkarību, iekšējo gudrību un spēku, labklājības un bagātības apzināšanos caur pievilcības likumu, karmu - universālo garīgo likumu Visumā - cēloni un sekas. , dot un saņemt.

Eņģelis numurs 48 nes vēstījumu no jūsu eņģeļiem, ka jūsu dzīves cikls vai posms tuvojas beigām. Tomēr drīz jūs saņemsiet atlīdzību par smago darbu. Nebaidieties no jebkāda veida trūkuma vai zaudējuma, jo tuvojošās beigas vēstīs jums jaunu sākumu un lielākas iespējas un iespējas. Jūsu panākumi un sasniegumi nesīs jums svētības un atalgos jūs daudzos veidos.

Eņģelis numurs 48 var likt domāt, ka labklājības eņģeļi ir jums visapkārt un pavadīs jūs, pārdzīvojot gaidāmās pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē. Eņģeļi lūdz jūs aizdzīt prom bailes par savu finansiālo stāvokli un pārveidot tās gaismas enerģijās. Jums nav no kā baidīties, jo viss nepieciešamais jums tiks nodrošināts.

Skaitlis 48 nes vēstījumu, ka apņēmība un smagais darbs, ko esat ieguldījis, lai dzīvotu savu dzīvi tikai pēc saviem ieskatiem un pārliecības, ir pilnībā sinhronizējis jūs ar jūsu garīgo misiju un Dieva dzīves mērķi. Tādējādi jūsu dzīve plūdīs pārpilnībā un labklājībā, ja vien turpināsiet un turpināsiet savu izvēlēto ceļu. Uzticieties eņģeļu atbalstam un norādījumiem, ko viņi jums sniedz, caur kuriem viņi jūs vada. Atcerieties, ka jūs bieži tos jutīsit instinktīvi.

Eņģeļa numurs 48 attiecas arī uz skaitli 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. Gaisma manī paklanās gaismai tevī.