170 zvaigžņu tetovējumi (un to nozīme): 19 veidi

Zvaigznes ir vieni no vecākajiem daudzu kultūru, reliģiju un uzskatu sistēmu simboliem mūsu pasaulē, padarot šo tēlu par vienu no visspēcīgākajiem pasaulē. Šīs nozīmes var būt arī personiskas: piemēram, jūs varētu vēlēties iegūt tetovējumu ar zvaigzni, lai simbolizētu konkrētu mērķi, kuru jūs mēģināt sasniegt, vai kaut ko, ko esat sasniedzis.

Zvaigznes bieži tiek kombinētas ar citiem attēliem un simboliem, lai uzlabotu individuāla tetovējuma nozīmi un radītu sarežģītāku un interesantāku dizainu. Zvaigžņu tetovējumus var uzzīmēt arī tādā stilā, kas pārstāv noteiktu kultūru, saistot attēlu ar konkrētu laiku, vietu vai kultūru. Neatkarīgi no tā, kādu zvaigžņu tetovējuma dizainu izvēlēsities, varat būt pārliecināts, ka tas būs īpašs un unikāls!

Zvaigžņu tetovējumu vēsture

Zvaigžņu tetovējumiem ir sena un interesanta vēsture, kas stiepjas daudzās kultūrās un laikmetos. Dažādās kultūrās zvaigzne ir simbolizējusi dažādus jēdzienus, piemēram, vadību, aizsardzību, garīgo apgaismību, gudrību un pat veiksmi. Šeit ir daži interesanti fakti par zvaigznes tetovējumu vēsturi:

Senā Ēģipte: Zvaigzne bija dievišķības un garīgās apgaismības simbols. Ēģiptieši izmantoja zvaigzni kā simbolu aizsardzībai pret ļaunumu un atgādinājumu par garīgo ceļu. Senie grieķi un romieši: Zvaigzne bija saistīta ar dieviem un varoņiem. Piemēram, piecstaru zvaigzne jeb pentagramma bija dievietes Atēnas simbols. Ķīna: Ķīniešu kultūrā zvaigzne bija saistīta ar likteni un veiksmi. Zvaigžņu tetovējumi ir bijuši populāri to cilvēku vidū, kuri tic astroloģijai. Zvaigžņu tetovējumi mūsdienu kultūrā: Līdz ar tetovējumu parādīšanos Rietumu kultūrā zvaigzne ir kļuvusi par populāru motīvu. To bieži saista ar sapņiem, cerībām un vēlmēm. Šiem tetovējumiem var būt dažādi stili un nozīme atkarībā no dizaina un konteksta.

Zvaigžņu tetovējumus var veikt dažādos stilos, sākot no vienkāršiem un minimālistiskiem līdz sarežģītiem un krāsainiem. Tiem var būt atšķirīga nozīme dažādiem cilvēkiem, atspoguļojot viņu uzskatus, sapņus un dzīves ceļu.

Zvaigžņu tetovējuma nozīme

Kopumā lielākajai daļai populārāko zvaigžņu dizainu būs šāda nozīme:

Vēlme

Sasniegums

Veiksme

Lai jums veicas

Unikalitāti

Zvans

Līdzsvars

Individualitāte

Izdzīvo krūts vēzis

Jūras spēku vai krasta apsardzes loceklis

Videospēļu entuziasts

Reliģiskā transformācija / ticība

Zvaigžņu zīmējumu variācijas

1. Mazs zvaigžņu tetovējums

Nelielam zvaigznes tetovējumam var būt liela nozīme - galu galā zvaigzne ir viens no vissvarīgākajiem kultūru un reliģiju simboliem pasaulē! Dzirkstošo efektu pievienošana var parādīt jūsu krāšņo personību vai parādīt, ka esat paveicis kaut ko svarīgu vai nozīmīgu savā dzīvē.

2. Krītošas ​​zvaigznes vai komētas tetovējums.

Krītošās zvaigznes vai komētas, pareizi sakot, bieži ir veiksmes simboli. Tāpēc zvaigžņu tetovējuma dizains var liecināt par jūsu veiksmi.

3. Tattoo Filipīnu saule un zvaigznes (trīs zvaigznes un viena saule).

Šis attēls, kas redzams uz Filipīnu karoga, ir tetovējums, ko iecienījuši filipīniešu izcelsmes vai mantojuma cilvēki ... Šajā attēlā saulei ir astoņi stari, katrs no tiem pārstāv provinci Filipīnās, un katra no trim zvaigznēm pārstāv vienu no trim galvenajām salu grupām Filipīnās.

4. Tetovējums ķeltu zvaigznes formā.

Tāpat kā cilšu zvaigžņu tetovējumi, arī ķeltu zvaigžņu tetovējumi ir divu klasisku tetovējumu elementu - zvaigžņu un ķeltu stila - sajaukums vienā lielā dizainā. Ar ķeltu iedvesmotu zvaigžņu tetovējumu jūs varat pārstāvēt savu mantojumu vai izcelt savstarpējo saistību un bezgalības nozīmi ar īpašu ķeltu iedvesmotu pinumu.

5. Sarkanās un melnās jūras zvaigznes tetovējums.

Viens no visbiežāk sastopamajiem krāsu zvaigžņu tetovējumiem ir viens ar sarkanā un melnā zvaigzne , kas ir ļoti populāra ASV jūras kara flotes un krasta apsardzes vidū. Šis īpašais zvaigžņu dizains apvieno ASV karoga piecstaru zvaigžņu formu ar mainīgajām melnajām un sarkanajām kompasa krāsām, kas atrodamas jūras kartēs. Šis zvaigžņu tetovējums simbolizē arī pazudušā jūrnieka atgriešanos mājās.

6. Tetovēta rozā zvaigzne.

Rozā zvaigznes tetovējums bieži simbolizē cilvēka cīņu ar krūts vēzi un ir lieliska alternatīva tradicionālajam rozā lentes tetovējumam. Protams, mijoties ar melnu, jūras zvaigznes tetovējuma stilā, rozā zvaigzne gandrīz kļūst par "pankroka" vai "alternatīva" simbolu cīņai ar krūts vēzi, piešķirot zvaigznes tetovējumam unikālu vērpjot. dizains.

7. Tetovējums ar violetu zvaigzni.

Violeta zvaigznes tetovējums ir viens no veidiem, kā attēlot savu personību, izmantojot zvaigznes krāsu un dabisko simboliku. Violeta ir sarkanas niknās enerģijas un zilās mierīgās stabilitātes kombinācija; Tādējādi violeta krāsa atspoguļo elementu un emociju līdzsvaru. Tas, iespējams, nav dabisks lielākās daļas cilvēku stāvoklis, bet zvaigzne galvenokārt personificē vēlmes un centienus. Tāpēc violetā līdzsvara un zvaigznes dabiskās vēlmes apvienotā simbolika padara šo dizainu par ideālu tetovējumu tiem, kas meklē sirdsmieru un līdzsvaru.

8. Tetovēšanas zvaigznes un zebra.

Dzīvnieku simbolikā zebra iemieso līdzsvaru, individualitāti un brīvību. Tās rētas ļauj tai paslēpties Āfrikas līdzenumu augstajā zālē, slēpjoties no plēsējiem un nodrošinot dzīvnieka aizsardzību. Tie, kas cer apvienot šī dzīvnieka spēcīgo simboliku ar tikpat spēcīgo zvaigznes simboliku, to var izdarīt vairākos veidos.

9. Tauriņu un zvaigžņu tetovējums

Tauriņi bieži tiek uzskatīti par atdzimšanas simboliem; tādēļ šo metamorfizējošo kukaiņu saistība ar zvaigznēm var radīt unikālu tēlu, kas simbolizēs gan atdzimšanu, gan tiekšanos pēc noteiktiem mērķiem, ko attēlo zvaigznes.

10. Zvaigžņu un mākoņu tetovējumi.

Mākoņi simbolizē dažādas lietas. в atšķirīgs kultūras un mitoloģijas. Piemēram, grieķu un romiešu mitoloģijā mākoņi bija dievu mājvieta, un daudzi cilvēki mūsdienās uzskata, ka mākoņi simbolizē neveiksmi vai gaidāmās briesmas. Tomēr atkarībā no tā, ko vēlaties attēlot mākoņos, jūsu zvaigznes un mākoņu tetovējumiem būs viena no daudzajām nozīmēm. Piemēram, zīmējums, kurā redzamas zvaigznes negaisa mākoņu pilnās debesīs, parādīs, ka esat gājis grūtos laikos, lai sasniegtu savus mērķus. Cits dizains ar spilgti dzeltenām zvaigznēm baltu mākoņu laukā nozīmētu, ka tie, kurus esat pazaudējis, atrodas labākā pasaulē.

11. Tetovējuma zieds un zvaigzne.

Ziedi var simbolizēt izaugsmi un attīstību; tāpēc šī attēla iekļaušana zvaigžņu tetovējuma dizainā ir lielisks veids, kā pievienot nozīmes līmeni. Zvaigznes bieži tiek izmantotas, lai attēlotu mērķus un centienus, tāpēc to apvienošana var atspoguļot jūsu personīgo izaugsmi, lai sasniegtu savus mērķus. Piemēram, lilijas pārstāv auglību seno grieķu un ēģiptiešu kultūrās ; Tāpēc lilijas un zvaigznes zīmējums var attēlot sievieti un viņas bērnu.

12. Galvaskausa un zvaigžņu tetovējums

Šis tetovējums var simbolizēt nāves pārvarēšanu vai traumas pārvarēšanu, jo galvaskauss bieži simbolizē nāvi, bet zvaigzne - sarežģīta uzdevuma izpildi. Citā zīmējumā var būt redzams slavenais pirātu karogs, kas attēlo galvaskausu uz zvaigznes jūras stilā: tas var atklāt mūsu dzīvi pārvaldošo spēku dualitāti: tieksmi pēc brīvības vai to, kas no mums tiek gaidīts.

13. Pasaku un zvaigžņu tetovējums

Šis zvaigžņu tetovējums var būt diezgan sievišķīgs un bieži parāda lietotāja iztēli vai vēlmi pēc labākas realitātes. Potenciāls pasaku un zvaigžņu zīmējums varētu attēlot pasaku, kas sēž uz pusmēness un mirdzošām zvaigznēm priekšā: to, ka feja ilgojas pēc kaut kā vairāk, varēja redzēt viņas pazeminātajā sejā, un zvaigznes simbolizētu viņa sapni par nākotni . Vēl viens fantastiskāks tetovējumu dizains ir pasaka, kas lido starp zvaigznēm, lai parādītu, ka ticat sev un progresam savu mērķu sasniegšanā.

14. Tetovēšanas sirds un zvaigzne

Sirds un zvaigžņu tetovējums ir īpaši smieklīgs, pozitīvs un apburošs paziņojums pasaulei: dzīve ir skaista, un lietās un cilvēkos tu redzi labāko!

15. Tetovējums ar zvaigzni un lisa.

Zvaigžņu pievienošana vīnogulāju tetovējumam var piešķirt tai nozīmi un vizuālu interesi. Ir vairāki veidi, kā pievienot zvaigznes kāpšanas augu dizainam; piemēram, lapu vai ziedu vietā uz auga varat novietot zvaigznes: tas var norādīt uz sasniegtajiem mērķiem. Šo tetovējumu gadu gaitā var atjaunināt, lai atspoguļotu visu jūsu progresu!

16. Tetovēšanas zvaigzne un kauliņi.

Kauli var simbolizēt likmes, risku un veiksmi. ... Kauliņu tetovējums blakus jūras zvaigznei var būt tipisks dizains jūrniecības kultūrā: daudzi jūrnieki, pirāti un jūras virsnieki spēlēja kauliņus un citas azartspēles, lai pavadītu laiku garos ceļojumos.

17. Krusta un zvaigznes tetovējums

Krusta un zvaigžņu tetovējuma iegūšana var būt lielisks veids, kā atcerēties zaudēto mīļoto un norādīt uz savu ticību, ka kādu dienu jūs atkal apvienosities (piemēram, krusta kristiešu tēls). Viens veids, kā personalizēt šo tetovējumu, ir zvaigznītes iekšpusē vai ap to pievienot katras personas iniciāļus vai dzimšanas datumu, vai arī zem krusta ievietot ziņojumu, piemēram, "Atpūties mierā".

18. Dāvida tetovējuma zvaigzne

Dāvida zvaigzne - svarīgs jūdaisma simbols. Nacistiskajā Vācijā ebrejiem bija jāvalkā šis simbols, kas uzšūts pie drēbēm, lai tos varētu identificēt jebkurā laikā. Šis ir ideāls tetovējums ikvienam, kurš vēlas parādīt savu ebreju ticību. To var viegli personalizēt, lai parādītu savu personīgo ticību un savu uzskatu saturu. Piemēram, unikāls Dāvida zvaigznes tetovējuma dizains var būt ebreju burts vai īss vārds zvaigznes iekšpusē. Tas var būt vārds vai ideja, kas jums ir svarīga, vai kāda iniciāļi.

19. Tetovējošā liesmojošā zvaigzne

Uguns var norādīt uz agresiju, dusmām, vēlmēm, pārvērtībām un pārmaiņām, kā arī uz jūsu vēlmi par katru cenu sasniegt savus mērķus. Zvaigžņu un liesmu kombinācija tetovējuma dizainā var parādīt, ka esat sasniedzis savus panākumus vai esat izgājis cauri dzīves liesmai un esat vēl spēcīgāks nekā iepriekš.